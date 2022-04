I passanti che pagano la multa al musicista sanzionato perché senza permesso

Con il suo organetto rallegrava i monzesi che giovedì mattina passeggiavano per le vie del centro. Straniero, elegantemente vestito, con il cappello il testa, dispensando sorrisi alle persone che incrociavano il suo sguardo o gli lasciavano qualche monetina. Ma quando sono arrivati gli agenti della polizia locale e gli hanno chiesto di mostrare il permesso per suonare in strada l'uomo non lo aveva. Gli agenti, come prevede la legge, lo hanno sanzionato. Una multa di 50 euro che, però, ha scatenato la reazione di alcuni passanti che hanno messo mano al portafoglio e hanno saldato il debito.

L'episodio è accaduto nella mattinata di giovedì 31 marzo a Monza nella centralissima in via Italia. Durante i consueti controlli gli agenti della polizia locale hanno chiesto all'uomo l'autorizzazione che chi si esibisce in strada deve prima chiedere agli uffici comunali. Ma il musicista ne era sprovvisto e quindi per lui è scattata la sanzione.

"Quando sono arrivata gli agenti erano appena andati via - racconta un lettore a MonzaToday -. Ho chiesto informazioni sull'accaduto e mi hanno spiegato che il musicista era appena stato multato perchè non aveva l'autorizzazione per suonare in strada. Nel frattempo alcuni cittadini hanno fatto una colletta e sono andati nella vicina tabaccheria a pagare la multa".

Il fatto è finito anche sui social, su diversi gruppi Facebook di Monza. Molti utenti hanno criticato il gesto dei monzesi che hanno pagato la multa al suonatore senza autorizzazione. Rimarcando che chi non rispetta le leggi paga comunque le conseguenze. Ma ci sono stati anche utenti che hanno applaudito il gesto di chi ha messo mano al portafoglio, chiedendo più buon senso e tolleranza verso chi porta un po' di cultura in città e non reca danno al prossimo.