Inquilini 'liberati': l'ascensore delle case comunali è stato sistemato

Per gli inquilini degli alloggi comunali di via Silva a Monza Babbo Natale è arrivato con due giorni d'anticipo e ha portato il regalo che più di ogni altro attendevano. Dopo oltre una settimana di 'reclusione' a causa dell'ascensore rotto finalmente i tecnici sono arrivati e hanno sistemato il guasto. Gli inquilini che vivono al quinto, sesto e settimo piano della palazzina tirano un respiro di sollievo: finalmente da oggi, venerdì 23 dicembre, possono portare la spazzatura nel vano immondizia, andare a fare la spesa, fare una passeggiata nel quartiere, e invitare amici e parenti per le feste senza la fatica di doversi fare le rampe a piedi.

"Sono molto contento - commenta Michele Quitadamo, inquilino della palazzina e referente As.i.a (Associazione inquilini abitanti) -. Un grazie all'assessore Andreaina Fumagalli che ha mantenuto l'impegno annunciato lunedì in consiglio comunale di intervenire per riparare il problema il prima possibile. Un grazie anche ai consiglieri comunali di LabMonza Francesco Racioppi e Lorenzo Spedo che hanno portato il problema in aula. Adesso finalmente gli inquilini di via Silva possono trascorrere un sereno Natale". Quitadamo, non risparmia le critiche nei confronti degli uffici comunali ai quali si sono rivolti diversi inquilini. "Le nostre richieste sono state ignorate per 4 giorni - incalza -. In molti abbiamo continuato a telefonare e segnalare il disagio. Un disagio non da poco, con persone anziane, disabili o con difficoltà motorie con non potevano uscire di casa. Il disagio di una persona che aveva bisogno dell’ossigeno e che grazie al buon cuore dell’addetto che si è fatto sette piani a piedi è riuscito ad averlo puntualmente. Ma anche i disagi di inquilini, ormai non più giovanissimi, che per andare dal medico o a fare la spesa dovevano poi farsi quattro piani a piedi. Abbiamo ricevuto risposte supponenti e ancora peggio le nostre richieste sono cadute nell’oblio e nel silenzio. Fino a quando il problema è diventato di dominio pubblico".

Quitadamo infatti ha denunciato il disservizio sui social. MonzaToday ha raccolto la sua testimonianza e il disagio di chi non sapeva per quanti giorni avrebbe dovuto rimanere chiuso in casa. Nel frattempo nel condominio era iniziata una sorta di catena di solidarietà con gli inquilini più giovani che andavano a fare la spesa, a ritirare le ricette e a comprare le medicine per i vicini di casa che vivevano ai piani alti o che avevano difficoltà a muoversi. Per denunciare la vicenda sono arrivate anche le telecamere del Tg4 che mercoledì sera hanno dedicato un servizio proprio all'ascensore rotto nella palazzina comunale.