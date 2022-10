L’ascensore monzese e l'odissea di un cittadino: “Ci ho trovato anche coppie appartate”

Porte che a volte non si aprono, presunti guasti e incontri inaspettati e che avrebbe voluto evitare. E per un cittadino monzese, residente nella zona di via Amati, prendere l?ascensore del sottopasso all?altezza della ferrovia in via Bergamo, spesso, è stata un?odissea. E ha deciso di condividere le disavventure con una lettera alla redazione di MonzaToday.

?Una mattina, verso le dieci e trenta, provo a salire sull?ascensore (lato via Amati) per ritornare a livello strada (mi porto dietro qualche anno ed ero stanco?). Ci trovo due ragazzi (maschio e femmina) ammucchiati in qualche modo sul pavimento.La ragazza si affretta a dire che stavano cercando la scheda sim del telefonino che era caduta??. E quella, come spiega il monzese, non è stata l?unica volta che mentre attendeva l?ascensore ha trovato all?interno del vano alcuni ragazzi appartati. Ma non solo. Spesso l?ascensore sarebbe stato usato anche come giacigilio di fortuna. ?Una volta ci ho trovato un mucchio di stracci, come se qualcuno ci avesse dormito sopra?.

Sulle porte, racconta ancora il lettore, sarebbe stato affisso anche un cartello: guasto. ?In quel periodo (o poco prima sul pannello di chiamata ascensore, livello inferiore e sempre lato via Amati, era comparsa una scritta a pennarello ma non ci sono mai stati cartelli ufficiali?. ?Qualcuno più coraggioso si arrischiava anche a salire: funzionava. 'Sarà un quei malnat' la gente pensava e riprendeva a usarlo, ma qualche volta lo scherzo lo faceva: ti portava su (oppure giù) e poi la porta non si apriva?. Tra le disavventure elencate nella lettera c?è ancora un incontro interrotto dall?apertura delle porte. ?Una mattina, verso le nove e trenta, provato a salire in ascensore (sempre lato via Amati, questa volta a livello strada) e ancora una volta ci ho trovato una coppia di ragazzi più o meno chini/seduti sul pavimento?. E i due si sarebbero giustificati dicendo di essere impegnati in una medicazione. Tra le problematiche segnalate per l?ascensore c?è anche l?attivazione, senza necessità, della richiesta di soccorso con una voca che segnala l'invio di supporto a breve senza che sussista alcuna emergenza. A volte anche senza nessuno all'interno e a porte aperte. ?A tutt?oggi (7 ottobre, 2022) l?ascensore del sottopasso lato via Amati, attende ancora l?arrivo dei soccorsi, in compenso vedo anziani, donne con carrozzine, donne (e anche uomini) con biciclette a mano, arrancare su per la salita o tribulare lungo la discesa pedonale? conclude il cittadino. ?Nella cabina dell?ascensore (lato via Amati, chissà perché sempre quello) si fatica ad entrarci (l?odore, le scritte ovunque, sui vetri, sulle pareti, sulle porte ? per terra). La cabina dell?ascensore lato via Bergamo? quella no, quella è pulita sempre. Scrivo per un dovere civico, ma anche un poco per un interesse personale, vivo sul lato ?via Amati? della città, e mi disturba un poco sentirmi un cittadino di ?serie B? (proprio ora che il Monza è in ?serie A?)?.

?Sono fatti e situazioni constatate personalmente e le riporto non per spirito polemico ma perché le barriere architettoniche, se vengono abolite, bisogna che lo siano veramente e non solo ?una tantum? al momento dell?inaugurazione?. In merito alla situazione e ai presunti malfunzionamenti dell'ascensore abbiamo chiesto informazioni al comune e siamo in attesa di ragguagli.