Asfalti Brianza: i politici brianzoli chiedono la chiusura dell'azienda

Quarantasette consiglieri comunali di Monza, Agrate, Brugherio e Concorezzo scrivono alla prefetta Patrizia Palmisani per chiedere la chiusura di Asfalti Brianza.



Anche la politica si mobilita al fianco dei cittadini che dal 2014 denunciano puzze insopportabili e pericolose che provengono dall'azienda di Concorezzo che produce bitume.



Nelle ultime settimane la situazione sta diventando intollerabile. Asfalti Brianza ha ripreso la produzione e di notte i residenti, soprattutto quelli che vivono a Sant'Albino, non riescono a dormire. I miasmi penetrano anche quando le finestre sono chiuse. Molte le segnalazioni sui social di persone che avvertono mal di testa, nausea, dolori di stomaco. Qualcuno è finito anche in ospedale.



Il Comitato di quartiere ha avviato una raccolta firme per chiedere la chiusura dell'azienda, raccogliendo in pochi giorni oltre 1.500 adesioni. Adesso anche quarantasette politici brianzoli, dei Comuni direttamente coinvolti da disagio, scendono in campo al fianco dei residenti.



Ieri i quarantasette consiglieri comunali hanno depositato in via Prina una lettera dove chiedono alla prefetta di far chiudere l'azienda. Nella missiva è stata allegata una ricca documentazione che, come si legge nella lettera "dimostra in modo inequivocabile, il sussistere di un ampio spettro di gravissime inadempienze, riconducibili in primo luogo alla condotta dell'azienda, strutturali e non risolvibili in tempi brevi, in violazione di quanto previsto dalla normativa e dalle autorizzazioni".

I consiglieri comunali si sono fatti portavoce delle denunce dei cittadini. Nelle ultime settimane la situazione è sensibilmente peggiorata. Centinaia le segnalazioni sui social, le telefonate ai carabinieri di Concorezzo, ai vigili di Monza. Ma ad oggi la produzione prosegue senza sosta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A sottoscrivere il documento consiglieri del Pd, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e liste civiche.