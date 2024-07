Quell'alta montagna di materiale che si intravede dal muro della ditta e terrorizza i cittadini

Asfalti Brianza ha cessato l’attività, ma la sua eredità è ancora ben visibile a Concorezzo, in via Rancate, dove per oltre 12 anni ha prodotto bitume. Lo scorso 12 luglio la comunicazione agli uffici comunali della cessazione dell’attività, ma in quell’area resta la grande quantità di materiale da smaltire. Una situazione che allarma il Comitato di quartiere di Sant’Albino che per primo portò alla ribalta delle cronache - locali prima e nazionali poi - il pericolo che da quell’impianto fuoriuscissero polveri nocive per la salute.

Barricati in casi per le puzze

Sapevano che quando la fabbrica, soprattutto nelle sere e nelle notti d’estate funzionava a pieno ritmo, loro stavano male. Estate da dimenticare quella del 2019 con centinaia di segnalazioni di malesseri, problemi alle vie respiratorie, bruciore agli occhi con residenti obbligati a barricarsi in casa, con finestre chiuse e aria condizionata spenta. Perché Asfalti Brianza non era lontana dalle abitazioni e a seconda della direzione del vento quelle puzze arrivavano a Sant’Albino, ad Agrate Brianza, a Brugherio e naturalmente a Concorezzo. “Non era tanto un problema di miasmi, ma un problema per la salute”, ha ripetuto sempre il Comitato. I dati raccolti da Arpa e trasmessi ad Ats non lasciano spazio al dubbio: "il rischio tossicologico è 40 volte superiore al limite massimo e il rischio cancerogeno è 30 volte superiore al limite ritenuto 'accettabile'", avevano sentenziato gli esperti.

Una montagna che fa paura

Oggi quel materiale è accatastato all’interno della ditta: un’alta montagna che supera anche il limite del muro di cinta. Una montagna che fa paura. “Non sappiamo che cos'é quel materiale – hanno spiegato Michela Martinengo e Lorenzo Citterio del Comitato di quartiere di Sant’Albino -. Non ci sono i registri della ditta, non sappiamo che materiale è e da dove viene. Siamo preoccupati perché a questo punto, con la cessazione di attività dell’azienda, c’è il rischio che il materiale non venga smaltito. Siamo a 200 metri dalla falda acquifera, e malgrado i costanti monitoraggi di Brianzacque la paura resta”.

L'appello al sindaco Mauro Capitanio

Il Comitato si rivolge a Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo, affinché non perda tempo e velocizzi lo smaltimento di quella montagna presente nella ditta. “Il primo cittadino può chiedere, con un’ordinanza, che il materiale venga trasferito in modo corretto e che quell’area venga bonificata, ma non a spese del cittadino”, incalza il Comitato di Sant’Albino che in questi anni ha poi potuto contare anche sul prezioso aiuto della lista civica La Rondine di Concorezzo, di Legambiente, degli allora sindaci dei comuni di Brugherio (Marco Troiano) e di Agrate Brianza (Simone Sironi) che fin da subito hanno abbracciato e sostenuto le richieste di aiuto dei cittadini.

"Basta alle autorizzazioni rilasciate con leggerezza"

Un lavoro lungo e meticoloso, di raccolta dati, di indagine e anche di porte chiuse. Lo ricorda Francesco Facciuto consigliere de La Rondine. “Dopo che Le Iene (settembre 2019, ndr) hanno mandato in onda il servizio gli enti si sono mossi. Intorno a questa vicenda c’è stata inerzia e anche il silenzio sulla comunicazione di cessazione di attività della ditta ne è la dimostrazione. Speriamo che questa inerzia non ci sia anche per la faccenda dello smaltimento del materiale. E soprattutto in futuro si autorizzino con tanta leggerezza le aperture di attività di questo tipo vicino alle case".

La richiesta di screening per la popolazione

La paura è anche per la salute dei residenti. “Dalle verifiche di Arpa e Ats è emerso che nell’aria venivano immesse sostanze tossiche e cancerogene – aggiunge il Comitato -. Abbiamo contattato diversi specialisti che ci hanno confermato che le eventuali conseguenze si vedranno a distanza di una decina di anni. Per questo chiediamo anche che i residenti di Sant’Albino e delle altre aree contigue all’azienda vengano sottoposti ad attività di screening”. Intanto la vicenda Asfalti Brianza prosegue nelle aule del Tribunale di Monza dove è in corso il processo.