L'Irccs del San Gerardo e la nuova Asst della Brianza: come cambia la sanità brianzola

L'ospedale San Gerardo pronto a diventare un Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (Irccs) e la creazione di una nuova Asst della Brianza. Questa la prossima geografia della Sanità in Brianza. A delineare le tappe del percorso di formazione della nuova realtà è stato l'assessore al Welfare di regione Lombardia al termine di una riunione della Cabina di Regia, durante la quale i Direttori Generali dell'Ats della Brianza Silvano Casazza, dell'ASST di Vimercate Nunzio del Sorbo e dell'Asst di Monza Mario Alparone hanno presentato ai consiglieri regionali del territorio il percorso tecnico per il riazzonamento dell'ospedale di Desio nella nuova Asst della Brianza e la conseguente riorganizzazione dei servizi territoriali.

L'ospedale di Desio, con le sue realtà collegate, si staccherà dal futuro Irccs di Monza e troverà collocazione nella nuova Asst della Brianza insieme alle strutture sanitarie e socio-sanitarie degli ex Distretti di Carate Brianza, Seregno e Vimercate. "La nuova Asst della Brianza, prevista dalle normative regionali a seguito dell'avvio del percorso di trasformazione in Irccs del San Gerardo, garantirà la valorizzazione e un alto livello qualitativo delle prestazioni in tutti i presidi ospedalieri: saranno istituiti 6 nuovi primariati all'ospedale di Desio e avviati i relativi concorsi, verrà rafforzato l'apparato amministrativo e garantito uno stretto rapporto con l'Università e con il territorio".

"Questo percorso nasce su preciso mandato del Consiglio regionale - spiega l'assessore Gallera - e si è sviluppato attraverso 54 incontri". "L'operazione prevede quindi lo stanziamento di nuove risorse pari a 1.487.891 euro per l'istituzione a Desio di 6 Unità Organizzative Complesse - precisa l'assessore Gallera - per mantenere un livello adeguato di operatività, oltre il rafforzamento delle strutture centrali mediante la creazione di 11 posizioni aggiuntive in pianta organica. Previsto l'arruolamento di altri 3 medici del territorio e un investimento di 300.000 euro per l'adeguamento delle procedure e dei protocolli informatici".

Queste risorse saranno rese disponibili con un provvedimento della Giunta regionale nei prossimi giorni e dal 1° gennaio 2021 si potrà procedere con la pubblicazione dei bandi per le nuove assunzioni.