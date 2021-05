Le maglie e le scarpe dei campioni messe all'asta per aiutare i terremotati di Amatrice

La maglia di Balotelli e di Barella, e le scarpe di Candreva vanno in rete per solidarietà. La Pro loco di Sulbiate organizza un’asta benefica per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotate di Amatrice. In palio i cimeli dei campioni. Un evento, naturalmente, a distanza: attraverso la pagina Facebook della Pro Loco.

Dal 22 maggio alle 10, fino al 23 maggio alle 21 sarà possibile partecipare all’asta benefica. In palio la maglia indossata e autografata da Nicolò Barella (centrocampista dell’Inter e della Nazionale) in occasione degli ottavi di finali durante la partita di Europa League Inter-Gatafe; la maglia autografata da Mario Balotelli, attaccante del Monza; e le scarpe indossate e autografate da Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria in prestito all’Inter, indossate durante la stagione 2019/2010.

Le modalità di partecipazione sono spiegate sulla pagina Facebook della Pro loco di Sulbiate: per ogni oggetto verrà creato un post, contenente il valore dell’ultima puntata, e l’orario di aggiornamento. Le puntate potranno essere fatte esclusivamente tramite Messanger. Il termine ultimo per effettuare la propria puntata è il 23 maggio alle 12 per le scarpe, e alle 20 per le magliette. Gli autori delle dieci puntate più alte verranno contattati per partecipare a una riunione virtuale.

I vincitori effettueranno il bonifico direttamente alla Pro loco di Amatrice, e dopo l’avvenuto versamento verrà inviata la maglia e/o le scarpe.