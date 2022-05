Il pattinaggio sincronizzato in Italia parla monzese

"Complimenti a tutti: alle atlete, agli allenatori, ai dirigenti e ai genitori. A tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questi straordinari risultati". A parlare è Luisa Biella, presidente dell'Astro Roller Skating di Monza, che nell'ultimo fine settimana ha fatto incetta di medaglie, ma anche di record. Sbaragliando le avversarie e conquistando il passaporto per i campionati nazionali.

Per le 56 ragazze è stata una standing ovation. Una giornata indimenticabile resa ancor più speciale dal fatto che si trattava della prima gara con la presenza del pubblico. La società monzese ha fatto incetta di premi:

Oro - Monza Precision Team Juniores con Don't Stop Me

Argento- Monza Show Team categoria Gruppi Junior con Metaverso

Argento - Monza Stardust categoria Quartetti Dn con Guernica-Icona di pace

Argento - Monza Moonlight categoria sincronizzato jr con Mulan

Bronzo - Monza Quartet categoria Quartetti jr che ha presentato La voce che ho nel cuore

Bronzo - Monza Show Junior cat Gruppi Junior con Segui il sentiero dorato

Quinto posto per il quartetto cadetto con Let's Twist.

Un plauso particolare al gruppo sincronizzato senior che ha raggiunto un punteggio di 70.11. "Un punteggio straordinario, mai visto anche a livello internazionale - aggiunge Luisa Biella -. Con il loro Libertango sono state straordinarie: aggressive, sensuali, dotate di grande tecnica. Certamente gli allenatori lavoreranno per perfezionare ulteriormente, ma adesso con la partecipazione ai Campionati nazionali si aprono le porte per accedere agli Europei e ai Mondiali. Sono davvero felice per i risultati raggiunti: il sincronizzato in Italia ormai parla monzese, Astro Roller Skating".

Ma quello che rende ancor più importante questo straordinario risultato è lo spirito che lega le atlete sia durante gli allenamenti sia in gara. "Le più piccole stanno seguendo le orme delle più grandi - conclude -. Una grande tecnica, ma anche esperienza sportiva ed educativa che lega le ragazze". La presidente ringrazia gli allenatori Paola Biella, Roberto Riva, Arianna Pirola, Ombretta Ascorti, Longoni Laura, Russo Giulia, Di Giorgio Chiara, Sala Eleonora, Caterina Tambè, ed esprime la più viva riconoscenza a tutti i dirigenti, ai genitori ed a tutti coloro che hanno sostenuto questa meravigliosa attività.