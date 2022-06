Attenzioni di troppo a una ragazza, 21enne accoltellato in strada

Qualche attenzione di troppo a una ragazza e una coltellata al torace. Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una aggressione avvenuta a Suello, nel Lecchese, sabato sera.

Intorno alle 23 dll'11 giugno il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente con un'arma bianca, forse un coltello. In via San Miro a Suello, come riporta LeccoToday, sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso: il giovane, originario di Carate Brianza e residente a Nibionno, è stato colpito al petto e ha riportato una profonda ferita da taglio al torace che ha reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

Il presunto aggressore è stato rintracciato a poca distanza dal luogo dell'evento: si tratta di un ragazzo di 23 anni di Besana Brianza di origini libiche.Nei suoi confronti, probabilmente, scatterà una denuncia per lesioni. Secondo quanto al momento ricostruito la situazione sarebbe degerata fino a sfociare nella violenta aggressione a causa di alcune attenzioni di troppo nei confronti di una ragazza lì presente.