Attimi di follia a Seveso, uomo dà in escandescenze: un carabiniere in ospedale

Sono stati tanti i residenti che giovedì mattina a Seveso sono stati attirati dalle urla e dallo scompiglio creatosi in strada a Seveso, in zona Barruccana. In via Trento e Trieste, pochi minuti prima delle 9 infatti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Meda, allertati da alcuni residenti che avevano segnalato la presenza di un uomo che pareva oltremodo agitato, destando preoccupazione.

E così la pattuglia è intervenuta per verificare la situazione. Quando l'uomo - 39 anni - ha visto i carabinieri però si sarebbe diretto all'interno di un vicino bar per sottrarsi ai militari e, una volta raggiunto, avrebbe perso il controllo. Attimi di follia in cui il 39enne avrebbe dato in escandescenze e aggredito anche uno dei carabinieri che è poi finito al pronto soccorso.

I mezzi di emergenza del 118 hanno soccorso il 39enne, anche lui trasferito in ospedale, e il militare ferito. Indagini in corso per chiarire le circostanze dell'episodio.