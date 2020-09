L'Auchan di via Lario a Monza cambia insegna e diventa Bennet: dipendenti confermati

L'Auchan di Monza cambia insegna. L'ipermercato di via Lario si appresta a diventare un supermercato a marchio Bennet.

Il punto vendita è stato infatti acquisito da Margherita Distribuzione SpA insieme al superstore IperSimply di Milano in viale Corsica portando a 9 il numero dei supermercati che, nell’arco di pochi mesi, sono stati acquisiti dall’azienda comasca che conta 73 negozi. A darne notizia è stata la stessa azienda della grande distribuzione che ha anche confermato l’occupazione di tutti i dipendenti operativi nei punti vendita inglobati.

“Questa acquisizione rappresenta un ulteriore traguardo nella strategia di sviluppo dell’Azienda. Grazie a questa operazione rafforziamo le nostre ambizioni di crescita in Lombardia e diamo un segnale positivo in uno scenario macroeconomico complesso”, ha dichiarato Adriano De Zordi, Consigliere Delegato di Bennet.

Come per le precedenti sette acquisizioni, il programma di rebranding prevede che entro la fine di ottobre tutti i punti vendita vengano completamente riconvertiti e siano integrati con la rete Bennet. Il primo passaggio prevede un ingresso di Bennet estremamente veloce con la sostituzione immediata delle insegne, l’inserimento in assortimento di tutte le linee dei prodotti a marchio, l’integrazione nella strategia commerciale e l’applicazione del programma fedeltà Bennet Club. Successivamente, i punti vendita saranno completamente ridisegnati secondo il modello Bennet con un intervento importante sui freschi.

L’ipermercato di Monza ed il superstore di Milano viale Corsica vanno ad aggiungersi alle acquisizioni finalizzate nel mese di luglio dei punti vendita di Cesano Boscone e Nerviano in provincia di Milano, Concesio e Mazzano in provincia di Brescia, Codogno in provincia di Lodi, Antegnate in provincia di Bergamo e del superstore di viale Monza a Milano. Di questi ultimi, Cesano Boscone, Milano viale Monza, Codogno e Nerviano sono già stati riaperti al pubblico dopo il cambio di insegna e il riallestimento dell’offerta.