Auto cannibalizzata in centro: gli rubano persino le 4 portiere

Questa mattina quando è andato a prendere l'auto già da lontano aveva notato qualcosa di strano. Poi, quando si è avvicinato, si è messo le mani nei capelli. La sua Mercedes era stata "cannibalizzata": gli avevano rubato le 4 portiere, oltre alla strumentistica interna. Ancora, probabilmente, ladri su commissione quelli che nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo, hanno preso di mira l'auto parcheggiata in via Petrarca, proprio a pochi passi dal Re de Sass. "Hanno rotto il finestrino - racconta il lettore che ha inviato a MonzaToday la segnalazione e le foto -. Hanno smontato le quattro portiere, il faro anteriore, oltre agli strumeti tecnologici interni”.

Purtroppo nulla di nuovo sotto il sole. È da anni che a Monza, sia in centro sia in periferia, di notte vengono prese di mira le auto di grossa cilindrata. Auto che vengono smontate in tempi record. L'ultimo episodio in Brianza, proprio poche settimane fa. Oltre alla rabbia per il gesto, il proprietario era ancor più amareggiato per il fatto che quell'auto era parcheggiata sullo stallo dei disabili, con tanto di tagliando esposto. Un'auto fondamentale per gli spostamenti con il suo bambino che è costretto sulla sedia a rotelle e che, per colpa dei ladri, è rimasto a piedi.