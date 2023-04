Ancora un'auto cannibalizzata: 20mila euro di danni e senza macchina per 2 mesi

I ladri di pezzi d’auto non si fermano. Ancora un’auto cannibalizzata in Brianza. Questa volta a Seregno, in via Fermi. Anche stavolta i ladri hanno preso di mira un suv: un’Audi Q5 a cui è stato smontato il cruscotto, tutte le parti elettroniche e i fari anteriori.

“Un danno pazzesco - spiega il proprietario alla redazione di MonzaToday -. Che ammonta a circa 20 mila euro. Ogni faro costa più di 3mila euro. Oltre al problema di dover tenere ferma l’auto per almeno due mesi in attesa dell’arrivo dei pezzi. Nel frattempo dovrò noleggiare e pagare un’auto sostitutiva per poter andare al lavoro”. Purtroppo quanto accaduto a Seregno non è il primo caso. Non solo nella cittadina brianzola che nelle ultime settimane sembra essere diventata meta prediletta dei ladri su commissione, ma anche nel resto della provincia.

L'auto cannibalizzata

Numerosi gli episodi di automobilisti che anche a Monza si sono trovati l’auto completamente smontata. Furti che avvengono di notte, e con team organizzati perfettamente. “Come mi hanno spiegato le forze dell’ordine a cui ho immediatamente denunciato il fatto - conclude il proprietario - si tratta di furti su commissione di pezzi di auto di grande cilindrata che sono difficili da reperire. Soprattutto in questo periodo”.