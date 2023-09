Non solo Ferrari, per il Gran Premio a Monza anche i bolidi dei carabinieri

Bolidi non solo in pista. Anche quest’anno, in occasione delle manifestazioni del fuori GP, i carabinieri del comando Provinciale di Monza Brianza e i volontari del coordinamento Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno allestito una mostra dei mezzi della Benemerita.

Nella prestigiosa cornice di piazza Duomo, sono state schierate sette autovetture e due motociclette con il classico colore blu e il lampo rosso sul fianco, caratteristiche delle “gazzelle” dell’Arma. E così i monzesi, i tifosi del Gran Premio e i visitatori giunti in città per curiosare tra le iniziative del Monza Fuori Gp hanno trovato anche due vetture storiche dell’Alfa Romeo, la 155 e la 175 nonché la recentissima Alfa Rome versione Quadrifoglio da 520 cavalli.