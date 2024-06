Trovano un'auto rubata un anno e mezzo fa, ma la targa non è la sua sua

Quell’auto abbandonata e con la targa ucraina ha subito insospettito gli agenti. Ma poi, al momento dei controlli, le sorprese non finiscono perché quella targa non appartiene a quell’aiuto che, a sua volta, era stata rubata.

Succede a Monza, nella notte di domenica 9 giugno, quando durante un consueto controllo la pattuglia della Locale individua in via Aristide de Antichi la presenza di quell’auto all’apparenza abbandonata. Dai controlli è emerso che le targhe erano ucraine ma non appartenevano a quell’auto. Veicolo che invece, da ulteriori vericihe, si è scoperto essere stato rubato alla fine del 2022. La macchina è stata sottoposta a sequestro penale, così come le targhe straniere montate illecitamente.