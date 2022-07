Auto contromano in Valassina, la "caccia" alla Ford fantasma

Un'auto contromano nella notte in Valassina. Sono state numerose le segnalazioni che nella nottata di domenica 3 luglio sono arrivate alla centrale operativa del numero unico di emergenza relative a una vettura che stava transitando lungo le corsie nel senso opposto di marcia.

La telefonata che ha fatto accorrere lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga una pattuglia della polizia stradale di Monza e Brianza è partita da un automobilista che aveva incrociato il veicolo all'altezza di Annone Brianza mentre guidava in direzione di Lecco. La vettura dell'uomo procedeva lungo la corsia di sorpasso quando, all'improvviso, si è trovata di fronte i fari di un altro mezzo che arrivava dalla parte opposta e si dirigeva verso Milano.

Gli agenti della polizia stradale di Monza, che ha competenza sulla SS36 sino alle porte di Lecco, in modalità safety-car hanno rallentato il traffico delle vetture, percorrendo tutta la strada con i dispositivi di segnalazione acustica e visiva accesi. Nonostante le precauzioni adottate e le ricerche, l'auto non è stata identificata perchè, probabilmente, era uscita prima dell’arrivo della pattuglia.

Le indagini

Nei giorni successivi la squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Monza ha proseguito le ricerche dell’auto, per poter reperire immagini e altre informazioni e sono state decisive tutte le segnalazioni giunte al centralino relative al transito di una vettura marca Ford modello Fiesta di colore grigio, segnalata nella nottata del 3 luglio in viaggio contromano già dalla Galleria Monte Barro a Lecco.

Dalla verifica delle targhe dei veicoli transitati tra le ore 4:40 e le 4:50 è emerso che lungo il tratto effettivamente era passata una Ford ed era proprio di colore grigio. Altro particolare che confermava che l’auto individuata poteva essere quella di interesse era un dettaglio sullo specchietto del lato guida. In effetti l’autovettura veniva rinvenuta con uno specchietto che si sorreggeva con il nastro trasparente, dettaglio questo che faceva intuire una riparazione approntata da poco.

La multa

Il proprietario, ormai alle strette, ha riferito di essere stato alla guida della propria Ford Fiesta e di essere passato per la SS36 all’orario compatibile con le segnalazioni ma non ha confermato di aver percorso in contromano la strada. E' stato sanzionato ai sensi dell’art. 143 cds con il ritiro della patente ai fini della sospensione e una multa che supera i 1.300 euro.