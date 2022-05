Auto in fiamme: i carabinieri salvano due persone e spengono l'incendio

Tutto è successo nell'arco di pochissimi minuti e solo il tempismo dei carabinieri ha evitato il peggio. Un'auto al casello prende improvvisamente fuoco: dietro un furgoncino con a bordo 5 carabinieri che non appena vedono il fumo e le fiamme scendono immediatamente dal mezzo e con l'estintore iniziano a spegnere l'incendio. E nel frattempo estraggono dall'auto il conducente e la passeggera.

Il fatto, riferito alla redazione di MonzaToday da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, è avvenuto venerdì 13 maggio in autostrada A4 all'altezza del casello di Milano Est, in direzione Milano. Erano da poco passate le 14 quando al casello c'era un'automobile ferma: all'interno due persone che stavano disperatamente cercando di spegnere le fiamme e il fuoco che, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, stavano iniziando ad avvolgere l'auto. Proprio dietro la vettura c'era un Ducati con a bordo 5 militari, carabinieri del Radiomobile del comando provinciale di Monza. I militari appena hanno visto il fumo sono scesi dal mezzo e con l'estintore hanno spento l'incendio che rischiava di propagarsi anche alla struttura del casello. Hanno estratto dall'auto i due passeggeri: un uomo e una donna visibilmente spaventati. Li hanno messi in sicurezza e tranquillizzati. Nel frattempo hanno allertato i soccorsi: sul posto i vigili del fuoco, la polstrada, l'ambulanza e gli addetti alla viabilità stradale. Il conducente e la passeggera per fortuna non hanno riportato ferite e hanno rifiutato il ricovero.

Molte le persone che si sono fermate ad assistere alla scena, e tanti i ringraziamenti ai militari monzesi che, non solo hanno salvato la coppia intrappolata in auto, ma hanno evitato che l'incendio si propagasse anche al casello.