Auto in fiamme sulla Milano-Meda: traffico in tilt

Auto in fiamme sulla Milano-Meda, in direzione Milano, all'altezza del McDonald's. Attimi di paura questa mattina, martedì 14 maggio, lungo la grande arteria stradale che collega la Brianza con il capoluogo meneghino. Un’auto è stata avvolta dalle fiamme. È scattata subito la macchina dei soccorsi. Nel frattempo la notizia è stata diffusa anche sui social sulla seguitissima pagina Facebook “La Milano Meda” utilizzata dai pendolari per avvisare in caso di incidenti o rallentamenti dove in molti avevano già chiesto informazioni in merito al fumo che si intravedeva già a distanza. Naturalmente il traffico ha subito importanti rallentamenti.