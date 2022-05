Auto in fila davanti alla scuola (ma non per colpa dei genitori)

La pulizia della strada in concomitanza con l'apertura della scuola crea il caos. La denuncia arriva da Giovanni Pascariello, residente e candidato della lista Pilotto sindaco MonzAttiva e Solidale. Il problema riguarderebbe la scuola Puecher di via Goldoni. Dove da circa un mese l'orario di pulizia della strade coinciderebbe con quello di ingresso dei bambini a scuola.

La spazzatrice in via Goldoni alle 8.20 (Foto Pascariello)

"Puntuale alle 8.20 arriva la spazzatrice - spiega Pascariello a MonzaToday -. In mezzo alla strada, rallentando il traffico. E nel frattempo anche un operatore ecologico a piedi che dotato di soffione pulisce il marciapiede buttando foglie e polvere in mezzo alla strada. Venerdì scorso, inoltre, proprio durante l'orario di ingresso dei bimbi, oltre alla spazzatrice è passato anche un operatore munito di decespugliatore che ha ripulito il marciapiede dai ciuffetti d'erba e ha sdradicato le sterpaglie lungo i muri. Ma poi ha lasciato il verde sul marciapiede. Sfalci che sono rimasti a bordo strada per diversi giorni".

Pascariello sollecita un rapido intervento, per riorganizzare il servizio ed evitare code, smog e stress. "In molte città i sindaci in prossimità delle scuole hanno istituito la zona 30, in alcune la strada viene persino chiusa per permettere l'ingresso e l'uscita in sicurezza dei bambini. A Monza, invece, si crea ulteriore traffico con il passaggio, proprio nell'ora di punta, dei camion degli operatori ecologici", conclude Pascariello.