Sbaglia strada e finisce con l'auto sulla passerella pedonale lungo il Lambro

Le ruote anteriori già sul lastricato che conduce al Ponte dei Leoni, quelle posteriori ancora sui gradoni pedonali che dalla passerella pedonale dei Mercanti conducono a via Vittorio Emanuele II, in pieno centro. E proprio qui, lungo il percorso che costeggia il fiume Lambro e porta nel cuore della città di Teodolinda, giovedì sera - secondo quanto è stato immortalato e postato sui social - si è "incastrata" un'auto.

Una mini Cooper con al volante una donna residente fuori zona che con tutta probabilità, sbagliando strada o seguendo erroneamente quache indicazione, ha imboccato il tratto pedonale fino a sbucare proprio a ridosso del Ponte dei Leoni, restando incastrata. Sul posto, come documentato dalle immagini apparse sui social, è intervenuta una volante della polizia di Stato e gli agenti hanno aiutato a fare manovra la donna che è apparsa in evidente difficoltà.

Non è la prima volta che un veicolo imbocca passerelle pedonali in centro Monza: nel 2017 in via Bergamo una utilitaria era rimasta incastrata sulle scale del sottopasso. E in quell'occasione il conducente aveva dato anche in escandescenze.