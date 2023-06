L'auto a spasso sulla passerella sul Lambro (vietata ai veicoli)

Ha cercato di andare avanti finchè poteva. Poi però, con il Lambro sul lato e l'edicola in fondo alla strada, a ridosso del ponte dei Leoni, ha capito che proseguire a guidare era impossibile. E infatti quel tratto è pedonale. Un'auto - l'ennesima - nelle scorse ore ha imboccato la passerella dei Mercanti, il tratto pedonale che da Spalto Maddalena prosegue fino al Ponte dei Leoni, nel pieno centro storico della città. Una passeggiata riservata ai pedoni, senza sbocco per i veicoli. E dopo che il conducente - forse poco pratico delle strade della città e anche un po' distratto - si è accorto di aver imboccato un tratto vietato, ha cercato di tornare indietro.

Le manovre non sono passate inosservate e la scena è stata ripresa in diretta da alcuni passanti che hanno immortalato il fatto. Il video poi è diventato virale, postato sulla pagina Instagram Intrashtteinmonza gestita dal monzese Riccardo Mortelliti che conta oltrei 35 milioni di follower e racconta il lato ironico e a volte trash della città. Siamo in attesa di avere riscontri da parte della polizia locale su eventuali passaggi registrati e possibili sanzioni.