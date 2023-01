Auto perde il controllo e si schianta a Monza

Un'auto fuori strada e una cancellata e un muretto abbattuto con un veicolo distrutto e un uomo in ospedale. Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì 23 gennaio a Monza.

Pochi minuti prima delle 8 in via Beato Angelico una Peugeot con al volante un 37enne - per cause ancora in corso di accertamento - ha perso il controllo, finendo fuori strada e terminando la corsa contro una cancellata e un muretto. Ingenti i danni al mezzo con la parte anteriore distrutta e le ruote a terra. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente e lo ha trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. In via Beato Angelico è giunta anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Al momento, secondo quanto trapelato, il mezzo sembra essere l'unico veicolo coinvolto nel sinistro. L'auto è stata rimossa dal personale del soccorso stradale Agliata di Monza che si è occupato di liberare la carreggiata nel tratto per renderlo nuovamente percorribile.

Seguiranno aggiornamenti.