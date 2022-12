Incidente a Monza, auto si ribalta

Incidente stradale con ribaltamento a Monza nella serata di venerdì 30 dicembre. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all'altezza di via Marconi, a ridosso del cavalcavia che conduce all'imbocco delle tangenziali e dell'autostrada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 22.30 e sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un'automedica insieme alla polizia stradale da Arcore e Milano e ai vigili del fuoco.

Quattro le persine coinvolte, soccorse dal personale sanitario e trasferite nei vicini ospedali di Vimercate e Milano San Raffaele: si tratta di un 33enne, un uomo di 64 anni e una donna 59enne. Ignota al momento l'età della quarta persona soccorsa.

Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e del ribaltamento. Per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza e dei soccorsi lo svincolo nella nottata tra venerdì 31 e sabato 31 dicembre è rimasto chiuso per diverso tempo.