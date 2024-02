Le manovre spericolate e lo schianto, nell’auto abbandonata spuntano 5mila euro di monete

Le manovre spericolate per le vie della città non sono passate inosservate. E qualcuno ha segnalato al 112 quella Volkswagen Golf che procedeva con una guida pericolosa. Così i carabinieri, lunedì sera, a Muggiò si sono subito messi sulle tracce del veicolo che è stato poi intercettato in una strada dove era appena rimasto coinvolto in un incidente, schiantandosi contro il muro di un’abitazione. E i militari dell’Arma sono riusciti a fermare in tempo il conducente che era già sceso dal mezzo e si stava allontanando a piedi, dopo aver abbandonato la vettura. Il giovane, un 19enne residente nella provincia di Pavia, è così finito nei guai e dovrà rispondere del reato di ricettazione.

La Volkswagen Golf infatti, in seguito agli accertamenti, è risultata rubata a Modena oltre un mese fa. Ma la vera sorpresa è arrivata quando i carabinieri hanno aperto il bagagliaio per controllare il veicolo: qui insieme a strumenti da scasso c’erano decine di sacchetti con monete di vario taglio, per un valore complessivo di quasi 5.000 euro. Il mezzo è restituito al proprietario e sono in corso indagini per stabilire la provenienza del denaro che potrebbe essere provento di qualche furto.