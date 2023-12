Un'auto rubata il giorno di Natale e ritrovata dai carabinieri la notte tra Santo Stefano e mercoledì 27 dicembre. E dopo il furto è scattata una denuncia.

Tutto è iniziato nella giornata di lunedì 25 dicembre quando un automobilista, un cittadino di origine marocchina, ha parcheggiato il suo Suv, marca MG, nell'area di sosta del centro commerciale Torri Bianche. E al suo ritorno - proprio il giorno di Natale - non ha più trovato il mezzo e ha sporto denuncia. L'auto è stata trovata un giorno dopo, nella nottata tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre, sempre in Brianza.

Durante un controllo stradale all'altezza di Cornate d'Adda i militari dell'Arma della compagnia di Vimercate hanno intercettato il fuoristrada e da un controllo in banca dati è emerso che il veicolo era rubato. L'auto è stata recuperata nella zona industriale del comune brianzolo. Al volante c'era un cittadino di origine marocchina per cui è scattata una denuncia per ricettazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Vimercate per far luce sull'episodio.