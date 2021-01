Fiamme in un appartamento a Busnago: intervengono i vigili del fuoco

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, e l'assenza degli inquilini, hanno fatto sì che l'incendio avvenuto nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio a Busnago si sia concluso senza gravi conseguenze. Il bilancio del rogo, le cui cause sono ancora ignote, è infatti di qualche suppellettile danneggiata e nulla più.

I vigili del fuoco, allertati dai cittadini, sono subito intervenuti per domare le fiamme al civico 21 di via Carducci. Sul luogo, le autopompe di Vimercate e di Treviglio, il carro soccorso di Monza, l'autoscala di Gorgonzola e i carabinieri della compagnia di Vimercate.

Non si sono registrati feriti, e le autorità sono ora al lavoro per stabilire le cause dell'incendio.