Macchinina del Palio vandalizzata, gli autori sono cinque 17enni: denunciati

Sono bastate veramente poche ore ai carabinieri per individuare e denunciare gli autori dell'atto vandalico commesso nella serata di domenica a Meda quando nel piazzale della stazione era stata distrutta e ridotta in pezzi una installazione in polistirolo posizionata in occasione del Palio cittadino.

Nei guai sono finiti cinque minorenni, tutti residenti in città, classe 2004. I ragazzi, 17 anni, verranno ora deferiti alla Procura minorile. Grazie alla conoscenza del territorio e alla ricostruzione di frequentazioni, i militari dell'Arma hanno individuato i responsabili. Prima è stato identificato uno dei cinque giovani autori che, sentitosi scoperto, ha confessato il fatto. Poi i carabinieri sono risaliti anche agli altri quattro ragazzi. Tutti hanno ammesso il gesto e avrebbero anche manifestato forte rammarico per quanto accaduto.

"Siamo molto contenti che le installazioni del Palio abbelliscano la piazza municipale regalando significative note di colore al Palazzo comunale a testimonianza di una realtà associativa che nel corso di tutto l'anno arricchisce la nostra comunità con la sua molteplice attività che la nostra Amministrazione convintamente sostiene. Questa soddisfazione è purtroppo in queste ore rovinata dall'atto vandalico che ha distrutto la sagoma posta al sottopassaggio della stazione. Ci uniamo alle parole di condanna formulate dai Ragazzi del Palio (che di seguito riproduciamo) e ringraziamo le Forze dell'Ordine per aver prontamente avviato le indagini per individiduare i responsabili che saranno sottoposti ai provvedimenti del caso" avevano fatto sapere nella giornata di lunedì il sindaco Luca Santambrogio e l'assessore alla Cultura Fabio Mariani.