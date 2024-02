Rissa con coltello tra famiglie finita nel sangue, per un 27enne in Brianza arriva il carcere

Tentato omicidio, rissa, atti persecutori e rapina. Un ragazzo di 27 anni di Bernareggio è stato arrestato mercoledì dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco. Il giovane, che al momento dell’arresto si trovava già agli arresti domiciliari per un diverso procedimento penale, è stato condannato in via definitiva per i reati di tentato omicidio, rissa, atti persecutori e rapina aggravata. La rissa tra famiglie finita nel sangue I fatti risalgono al mese di settembre 2020, quando nei pressi di un bar di un centro commerciale di Vimercate era scoppiata una rissa tra i membri di due famiglie.

La lite poi era proseguita il giorno dopo a Bernareggio fuori dalla villetta di una delle due famiglie per quello che poi si è rivelato un vero e proprio regolamento di conti per una presunta aggressione fuori dal locale di cui sarebbe stata vittima il fratello di uno dei contendenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 27enne aveva ferito con un coltello a serramanico durante la lite un giovane che aveva riportato lesioni con una prognosi iniziale di un mese, con una profonda ferita al fianco sinistro per cui era stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Proprio sulla base della documentazione medica e delle risultanze emerse dalle indagini, l’autorità giudiziaria ha ritenuto che le potenzialità letali dell’arma usata per colpire, la pericolosità della condotta lesiva e la tipologia di ferita procurata alla vittima fossero tali sostenere l’accusa di tentato omicidio e, per questi fatti, l’uomo era stato arrestato nel dicembre 2020 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Monza. Ora per il giovane si sono aperte le porte del carcere.