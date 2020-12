Tre auto senza assicurazione sequestrate in poche ore: "Credevo bastasse il preventivo"

Tre auto pizzicate a circolare in strada senza assicurazione in un solo pomeriggio. In poche ore la polizia locale di Brugherio ha multato tre automobilisti e sequestrato tre veicoli. L'attività di controllo - durata l'arco di un pomeriggio - ha confermato la crescita di un fenomeno preoccupante che purtroppo risulta molto diffuso: sono sempre di più i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa che circolano sulle strade con evidenti problemi di sicurezza e tutela per gli utenti della strada.

Gli agenti hanno sorpreso un 52enne di Cologno Monzese in via Aldo Moro alla guida della sua Skoda senza assicurazione alle 14.30. Dopo una verifica la vettura è stata intercettata e fermata in via Trombello dove dagli accertamenti è emerso che la polizza fosse scaduta lo scorso ottobre 2020. Il conducente si è giustificato dicendo di essere convinto che scadesse a dicembre. Per l'uomo è scattata una multa da 868 euro e il sequestro del veicolo.

"Credevo bastasse il preventivo" invece è stata la risposta che ha fornito agli operatori del comando di polizia stradale di Brugherio un 19enne colombiano residente a Cologno Monzese sorpreso al volante della sua Dacia senza copertura assicurativa. Il giovane - residente da pochi mesi nel comune milanese - ha spiegato agli agenti di essere convinto che fosse sufficiente mostrare il preventivo. Anche per il giovane è scattata una multa e il sequestro del veicolo.

Stessa sanzione per un operaio 40enne al volante di un autocarro sprovvisto di assicurazione dallo scorso 23 novembre.