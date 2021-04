Auto senza assicurazione a Brugherio, quattro multe e sequestri in due giorni

Quattro auto senza assicurazione pizzicate a circolare sulle strade di Brugherio, sanzionate e sequestrate. Questo l'esito dell'attività condotta negli ultimi giorni dagli agenti del comando di polizia locale guidato dal comandante Silverio Pavesi. Il numero dei veicoli non provvisti di Rca intercettati dall'inizio dell'anno sale così a trentuno. Un fenomeno purtroppo ampiamente diffuso che in caso di incidenti può portare a gravi conseguenze per le parti coinvolte.

I controlli

Poco prima delle 9 di mercoledì 7 aprile in via Dorderio è stata intercettata una Fiat Panda intestata a un 59enne brugherese che circolava senza assicurazione. Ed è scattata la prima multa e il sequestro dell'utilitaria. Poi intorno al mezzogiorno della stessa giornata i controlli in via Filzi hanno portato gli agenti a fermare un autocarro condotto da un 43enne di Carugate. Anche per l'uomo l'ammenda e il sequestro.

Altri due veicoli sprovvisti di copertura assicurativa sono stati sequestrati nella giornata di giovedì 8 aprile: si tratta di una Fiat Punto intestata a una donna di quarant'anni di Monza fermata in via Confalonieri e di una Fiat Panda di una brugherese di settantaquattro anni sequestrata in piazza XXV Aprile.