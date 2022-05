Si apre una voragine in centro

Grandissima paura in centro a Monza. Erano da poco passate le 13.30 di lunedì 9 maggio quando all'altezza dell'intersezione che taglia via Cavallotti con via Manzoni il terreno ha ceduto e lo pneumatico anteriore di un'auto, che proprio in quel momento stava percorrendo la via, è sprofondato.

"Il conducente si è preso un grande spavento - commenta Alberto Mariani, candidato del Grande Nord che proprio in quel momento stava passando -. Per fortuna non ci sono stati feriti. Ma quel tratto di strada era stato rifatto proprio pochi anni fa". I lavori in via Manzoni erano stati effettuati nell'estate del 2019: il cantiere era costato 350mila euro. I lavori erano durati tutta l'estate.

Sul posto sono giunte immediatamente le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento