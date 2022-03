"Di notte qui è il far west": auto vandalizzate, finestrini rotti e pneumatici rubati

Un brutto risveglio per i residenti di via Grigna. Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 marzo i ladri si sono scatenati. Finestrini rotti, pneumatici rubati, carrozzerie graffiate.

La denuncia arriva direttamente da un residenrte, con tanto di foto. Il raid è avvenuto nel parcheggio di via Grigna, non lontano dalla questura e dalla sede della Provincia di Monza e Brianza. Quando questa mattina il lettore è andato al parcheggio a prendere l'auto non voleva credere ai suoi occhi. Un'auto in sospeso su un "crik" di fortuna senza i quattro pneumatici. Altre vetture con i finestrini in frantumi e con la carrozzeria danneggiata.

"Questo è un atto di delinquenza da far west - denuncia un residente -. Ecco quello che succede la notte a Monza". Da anni i residenti di via Grigna denunciano una situazione intollerabile. Rifiuti abbandonati, mancanza di parcheggi, schiamazzi soprattutto durante il fine settimana e in estate. E adesso anche i danni alle auto.

Un episodio simile è accaduto poche settimane fa a Triante, in via Monte Cervino dove ad è stata completamente sventrata la parte anteriore di un'Audi. In quel caso, molto probabilmente, non si trattava di un atto vandalico ma di un furto per rivendere i pezzi al mercato nero.