Vandali scatenati: in frantumi i vetri di camper e auto parcheggiate in strada

Succede a Monza. Brutto risveglio per oltre una decina di residenti che si sono trovati i vetri dei finestrini in mille pezzi

Brutto risveglio per i residenti del quartiere di San Donato a Monza. Nella notte tra mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile sono state vandalizzate oltre una decina di auto e alcuni camper parcheggiati in strada.

I mezzi erano posteggiati in via Buonarroti e in alcune strade limitrofe. Un risveglio tutt’altro che piacevole per i proprietari dei mezzi. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Nelle ultime settimane episodi di auto vandalizzate anche nel quartiere di San Fruttuoso con vetri in frantumi.

Un risveglio certamente ben più amaro quello che all'inizio di marzo hanno vissuto alcuni abitanti di Agrate Brianza: la mattina oltre ai vetri in frantumi si sono ritrovati senza iniettori.