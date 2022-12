Il giallo dell'auto caduta nel Villoresi senza nessuno a bordo

Un'auto "affondata" nel Villoresi senza nessuno a bordo, piena d'acqua. Questo quello che mercoledì mattina hanno visto alcuni cittadini di passaggio nella zona di Cascina Seregna, a Caponago. E immediatamente, preoccupati, hanno contattato il 112. In pochi istanti sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Vimercate, i mezzi di emergenza del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

A bordo del mezzo, intestato a un trentenne residente nel comune brianzolo, non c'era nessuno. Poco dopo l'uomo è giunto sul posto insieme al carro-attrezzi da cui avrebbe fatto recuperare il veicolo. Il personale del comando ha ricostruito l'accaduto e si è accertato che il sinistro stradale era avvenuto nella serata precedente quando intorno alle 23 il trentenne percorrendo una stradina sterrata che costeggia il canale Villoresi avrebbe perso il controllo, finendo in acqua. Forse la nebbia oppure il tratto reso scivoloso dal fango: la vettura è finita in acqua e si è girata, proseguendo per qualche metro nel canale la corsa. Il mezzo si è adagiato sul fondo e il conducente che pare fosse a bordo con un'altra persona è riuscito ad aprire i finestrini e a uscire dall'abitacolo prima che si riempisse d'acqua. Salendo sul tetto dell'auto poi ha raggiunto la sponda ed è rientrato a casa, senza dare nell'immediato comunicazione dell'accaduto.

E mercoledì mattina gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio - che ora stanno valutando eventuali sanzioni a suo carico - lo hanno ritrovato sul posto, insieme al personale per il recupero del veicolo.