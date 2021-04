Si ribalta al volante dell'auto rubata, feriti due 15enni: denunciato un ragazzo

Dovrà rispondere dei reati di ricettazione e lesioni personali stradali il ragazzo di 29 anni, residente a Limbiate, che nella serata di domenica 11 aprile al volante di una Hyundai Atos ha perso il controllo dopo una serie di manovre pericolose sull'asfalto bagnato dalla pioggia, ribaltandosi in piazza Montessori a Bovisio Masciago.

In seguito al sinistro - che non ha coinvolto nessun altro veicolo - sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Desio. A bordo del veicolo insieme al conducente viaggiavano due ragazzi minorenni di 15 e 16 anni, rimasti feriti nel ribaltamento. I due sono stati trasferiti in ambulanza in codice giallo per traumi al bacino e all'anca negli ospedali di Monza e Milano Niguarda e le loro condizioni non risultano preoccupanti.

Nonostante sia uscito illeso dallo schianto, per il 29enne al volante sono arrivati i guai: dagli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma della compagnia di Desio è emerso che la vettura fosse stata rubata nella stessa giornata nella cittadina brianzola. E per il ragazzo è scattata una doppia denuncia per ricettazione e lesioni personali stradali.