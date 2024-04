"Ho aspettato quasi un'ora un autobus in mezzo alla strada": corsa saltata e ritardo al lavoro

Un guasto all'auto con il mezzo in riparazione dal meccanico per qualche giorno e la decisione di prendere l'autobus per andare al lavoro. Ma anzichè arrivare in ufficio sabato nel primo pomeriggio una donna è rimasta in mezzo alla strada per un'ora ad aspettare il mezzo che ha saltato una corsa.

"Alle 12 mi sono fatta lasciare alla fermata dell'autobus, chiedendo un passaggio a un familiare. L'autobus doveva passare alle 12.31 ma non si è visto nessun mezzo e sono rimasta in strada, a piedi" racconta una lettrice che ha segnalato un disservizio che le ha causato un disagio sabato pomeriggio. "Da Agrate Brianza dovevo raggiungere Monza per iniziare il mio turno di lavoro ma sono arrivata mezz'ora dopo perchè l'autobus che già passa una volta ogni ora ha saltato una corsa, rendendomi impossibile arrivare in orario" spiega la donna che si era affidata a una delle corse della linea Z314, gestita dall'azienda Nord Est Trasporti, che serve la tratta Gessate-Monza.

"Dopo 45 minuti che ero alla fermata e dopo mezz'ora di ritardo accumulato dal mezzo che poi non è più passato, ho chiamato un parente che è venuto a recuperarmi in strada. Ho perso più di un'ora senza riuscire a poter usufruire del servizio perchè il viaggio non è stato effettuato" ha aggiunto. Nord Est Trasporti ha confermato il salto corsa avvenuto nella giornata di sabato, spiegando le ragioni del disservizio imputato a un malore improvviso del conducente che non ha così potuto concludere il suo turno di lavoro ma è rientrato a casa prima e parte della corsa è rimasta quindi scoperta, "nonostante l'azienda potesse contare su una scorta" precsano da Net.

In tema di regolarità trasportistica - cioè il rapporto tra il numero delle corse effettuate e quelle programmate - da Net assicurano che si tratta di un dato che si avvicina al 100%. "Io al lavoro sono arrivata in ritardo ma qualcuno magari potrebbe anche ricevere un richiamo o vedersi scalata parte della retribuzione oraria per una mancanza che non è responsabilità sua. E' assurdo parlare di mobilità green e di alternative all'auto privata se prima non si garantisce un servizio completo e corse che abbiano una frequenza che magari preveda più di un bus ogni ora per collegare il sabato pomeriggio un comune con il capoluogo di provincia" ha concluso la signora.