Blocca (senza permesso) la strada col camion: multa per oltre 800 euro

Senza essere in possesso di alcun permesso ha fermato l'autocarro in mezzo alla strada per caricare dei ponteggi. Bloccando il traffico.

Nella giornata di ieri, 27 novembre, a Brugherio, la polizia locale è intervenuta in via Manin per via di un grosso mezzo pesante che stava effettuando operazioni di cantiere sulla strada senza alcuna autorizzazione, intralciando la circolazione delle auto.

Intorno alle 17.30, proprio mentre transitava in via Manin, la pattuglia ha notato l'autocarro fermo in mezzo alla strada con gli stabilizzatori, alla stregua di un vero e proprio cantiere stradale, volto a caricare ponteggi. Cantiere, così come emerso dai controlli successivi, abusivo. Giacché privo delle dovute autorizzazioni.

Lo stesso mezzo, occupando parte della carreggiata, aveva dato luogo a un senso unico alternato. L'impresa titolare dell'autocarro, risultata sprovvista del permesso di occupazione del suolo pubblico e di ordinanza, è stata pertanto sanzionata dagli agenti con ben 866 euro di multa. Gli agenti hanno pure imposto l'immediata cessazione dell'attività abusiva e hanno provveduto al ripristino regolare della viabilità.