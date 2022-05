A Monza a sfrecciare è la solidarietà: gli appuntamenti in Autodromo per il 2 giugno

In Autodromo, per una volta, a sfrecciare non saranno i bolidi di Formula 1, ma sarà la solidarietà. Un'invasione di pista - non di tifosi della Ferrari - ma di supporter della lotta contro i tumore e del sostegno alle associazioni che si occupano di disabilità.

Giovedì 2 giugno l’Autodromo Nazionale Monza si impegna per il sociale. Per la festa della Repubblica, Il Tempio della Velocità accoglie due eventi in un solo giorno. Il Circuito apre infatti i suoi spazi e la sua leggendaria pista sia alla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), sia all’associazione sportiva dilettantistica Piccoli Diavoli 3 Ruote Asd Onlus, che torna sul tracciato brianzolo per l’Handcycling GP Monza, giunto al suo undicesimo appuntamento.

La mattinata sarà dedicata alla 42esima edizione della Formula Uno, la storica camminata non competitiva della Lilt, una festa dello sport e della solidarietà aperta a tutti: adulti, bambini e amici a quattro zampe. Tra iscrizioni e donazioni, il ricavato complessivo della manifestazione, nata proprio in Autodromo nel 1980, sarà impiegato con l’obiettivo di far nascere a Monza Casa Lilt, il più grande polo di prevenzione oncologica della Brianza. È prevista un’iscrizione a fronte di una donazione minima di 10 euro, comprensiva di assicurazione, mentre i bambini sotto ai 3 anni entreranno gratis. Ulteriori informazioni sullo svolgimento dell’evento e sul programma sono disponibili alla pagina web www.legatumori.mi.it/resta- informato-post/news/formula- uno-2022/.

Nel pomeriggio ci sarà invece spazio per l’11esima edizione Handcycling GP Monza, gara di handbike ormai tradizionale per il Tempio della Velocità. Gli atleti paralimpici, accompagnati dalle loro società, si troveranno in Autodromo già dalle ore 10 nel paddock. La gara, che durerà un’ora più un giro, inizierà alle ore 15 ed è organizzata dall’associazione Piccoli Diavoli 3 Ruote ASD Onlus. Alla fine dell’attività i vincitori saranno premiati in un’area adibita ai festeggiamenti, sempre nel paddock. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Federciclismo www.federciclismo.it.

Entrambi gli eventi sono organizzati grazie alla collaborazione tra il comune di Monza e l’Autodromo Nazionale Monza, e non saranno le uniche manifestazioni del 2022 che il Tempio della Velocità dedicherà a tematiche di carattere sociale. Già questo fine settimana infatti, il 4 e il 5 giugno, le associazioni sportive del territorio monzese arriveranno in Circuito per dare vita al Monza Sport Festival, mentre tra ottobre e novembre si svolgeranno nell’ordine la 12H Cycling Marathon e il tradizionale 6 Ruote di Speranza. Il calendario completo degli eventi si trova sul sito www.monzanet.it.