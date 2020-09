L'Autodromo si trasforma nel paradiso per i ciclisti e i runner

Il regno della velocità diventa, per un fine settimana, il regno della mobilità sostenibile. Il 12 e il 13 settembre l’Autodromo di Monza apre le porte ai ciclisti e ai podisti ospitando il doppio appuntamento firmato FollowYourPassion. Il circuito brianzolo farà da scenografia alla Ganten Monza21 Half Marathon e alla Ganten Monza 12H Cycling Marathon, un primo ritorno alla normalità (nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid) dopo la pandemia e un Gran Premio a porte chiuse.

La Ganten Monza21 Half Marathon sarà suddivisa in due giorni: il 12 settembre alle 16 si correrà la 10 chilometri (competitiva e non); mentre domenica 13 settembre alle 9.30 tappa più impegnativa con la 21 chilometri (anche in questo caso competitiva e non). Le partecipazioni saranno contingentate per garantire il distanziamento in griglia di partenza e non creare assembramenti all’entrata in pista e all’uscita.

Stessa formula dello scorso anno, invece, per la notturna in bicicletta del 12 settembre. La Ganten Monza 12H Cycling Marathon inizierà alle 19 e si concluderà domenica mattina. Gli atleti potranno iscriversi individualmente o in team ed anche per la gara a due ruote il numero di iscritti sarà ridotto per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le iscrizioni saranno gratuite per medici e infermieri: un piccolo gesto di gratitudine da parte di FollowYourPassion per chi si è trovato in prima linea nell’emergenza sanitaria.

Tutti i dettagli sul sito: www.followyourpassion.it