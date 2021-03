Pronta la stagione 2021 dell'Autodromo di Monza, per ora con le tribune vuote

Si scaldano i motori, l’emergenza sanitaria non ferma la stagione sportiva dell’Autodromo di Monza con un calendario fitto di gare nazionali ed internazionali. Anche se, per adesso, con le tribune completamente vuote.

Il Gran Premio 2021 si disputerà dal 10 al 12 settembre

Naturalmente il clou della stagione sarà il Gran Premio d’Italia di Formula 1 che si disputerà dal 10 al 12 settembre. Un’edizione molto importante perché quest’anno si celebra il centenario dei Gran Premi d’Italia. Nel 2022 si festeggerà il centenario del circuito monzese costruito in soli 110 giorni; un evento per il quale i vertici dell’Autodromo stanno già lavorando per organizzare celebrazioni degne dell’anniversario. “Il 2021 deve essere l’anno della ripresa – commenta Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci -. Monza è il fiore all’occhiello e la massima espressione dello sport automobilistico italiano. Siamo impegnati a reperire le risorse perché questo Autodromo nel 2022 possa presentarsi al mondo nelle migliori condizioni. Ognuno deve fare la sua parte”.

"Siamo pronti ad accogliere il pubblico in sicurezza"

L’emergenza sanitaria non ha comunque spento i motori e la voglia di far vivere il Tempio italiano della velocità. “ Nonostante le incertezze dovute alla situazione epidemiologica che hanno creato molte difficoltà ai promotori nella programmazione dei calendari, l’Autodromo Nazionale Monza si conferma una tappa imprescindibile per i più prestigiosi campionati – spiega Alessandra Zinno, direttrice generale dell’Autodromo - Costruire un calendario così ricco, è stato molto impegnativo soprattutto per la valutazione di tutti i possibili scenari che potranno esserci nei prossimi mesi riguardo la presenza o meno di pubblico negli eventi. Abbiamo dimostrato nel 2020 di poter, in tutta sicurezza, svolgere gare di motorsport con gli addetti ai lavori. Vorremmo poter applicare anche agli spettatori tutte le prescrizioni che abbiamo ormai rodato. Speriamo quindi che presto si possano aprire nuovamente le nostre tribune al pubblico, permettendo un accesso contingentato ai tifosi”.

Il calendario delle gare 2021

Il debutto il 9 aprile con il Ferrari Challenge: un fine settimana con il campionato monomarca in attività più longevo della storia della Casa di Maranello. Nel fine settimana del 15 aprile si svolgerà il Gt World Challenge Europe powered by Aws con le serie di contorno GT Rebellion Series, GT1 Sports Club Europe, GT2 European Series, GT4 European Series e Lamborghini Super Trofeo Europe.

Il 30 aprile con il Campionato italiano e la prima edizione dell’ Aci Racing Weekend che coinvolge il Campionato Italiano GT Sprint, Sport Prototipi, TCR Italy, Mini Challenge, M2 CS Racing Cup Italy e Topjet F.2000 Italian Trophy. Il 28 maggio fine settimana dedicato a Peroni.

Dal 18 al 20 giugno si correrà la Dtm, il Campionato tedesco che per la prima volta apre anche alle vetture di classe GT3. Il mese di luglio è dedicato alle vetture Endurance con la European Le Mans Series – 4 Hours of Monza dal 9 all’11 luglio e il Fia World Endurance Championship dal 16 al 18 luglio. Il campionato del mondo di durata, per la prima volta in Italia, arriva nel Tempio della Velocità con la nuova classe di prototipi Le Mans Hypercar.

Dal 24 al 26 settembre tornano le Gran Turismo della Gt Open International Series, con le monoposto della Euroformula Cup e la GT Open Cup Europe. Ottobre è dedicato alle serie italiane con il secondo fine settimana Peroni dal 1 al 3 ottobre e il secondo Aci Racing Weekend dal 29 al 31 ottobre. ACI Sport porta per l’occasione a Monza il Formula Regional European Championship by Alpine, l’Italian F.4. Championship powered by Abarth, il Campionato Italiano GT Endurance, la Porsche Carrera Cup Italia e la Renault Clio Cup Italia.

Infine lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse dal 13 al 14 novembre e il rally monzese dal 2 al 5 dicembre. Non è ancora certo se quest’ultimo appuntamento potrà rientrare come lo scorso anno, con la prima edizione dell’ACI Rally Monza, nel World Rally Championship e se manterrà come collocazione la prima settimana di dicembre.