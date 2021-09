Neodiplomati in pista: la Regione premia i suoi studenti modello

Fine settimana in Autodromo per cento neodiplomati lombardi. Anche quest'anno il Pirellone ha premiato gli studenti meritevoli regalando cento ingressi gratuiti per assistere, durante questo fine settimana, alla tappa italiana dell’International GT Open. La manifestazione si svolge sabato 25 e domenica 26 settembre in Autodromo. Un evento aperto al pubblico e ad ingresso gratuito solo nella giornata di domenica 26 settembre.

A premiare i ragazzi, in rappresentanza di Palazzo Lombardia, il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

“La giornata di oggi - ha dichiarato Corbetta - è una bella festa per tante ragazze e ragazzi che hanno ricevuto dalla Regione un giusto riconoscimento per il loro grande impegno scolastico. Nel tempio della velocità, i nostri giovani sono spettatori, da una postazione formidabile come la terrazza-box, di una delle gare più emozionanti fra le corse automobilistiche. Questa iniziativa, giunta quest'anno alla sua quarta edizione, è ormai divenuta una tradizione e credo che ci siano tutte le promesse affinché venga rinnovata anche nei prossimi anni. Il messaggio di speranza e di buona volontà che arriva dai neo-diplomati è il miglior auspicio per il futuro della nostra Lombardia”.