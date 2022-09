Cade un grosso ramo in mezzo alla strada: automobilista miracolato

Se fosse passato pochi istanti prima probabilmente sarebbe stato preso in pieno da quel grosso ramo che dal vento e dalla pioggia era stato scaraventato fuori dal Parco.

Ma per fortuna non gli è capitato nulla, e non solo è riuscito a frenare prima di scontrarsi con il grosso pezzo di legno ma, tempestivamente, dopo essersi accertato che non passavano auto e moto è sceso dalla vettura e con una buona dose di forza è riuscito a spostare il pezzo dell'albero a bordo strada. Protagonista della tragedia sfiorata è Roberto Manzato, villasantese volontario dell'associazione Verde Assistenza Villasanta. L'incidente sfiorato è avvenuto nella prima serata di giovedì 29 settembre a Biassono.

"Stavo tornando da un servizio e dovevo riportare l'auto dell'associazione in sede - spiega Roberto Manzato a MonzaToday -. Stavo attraversando viale Regina Margherita quando, improvvisamente ho visto cadere sulla strada un grosso ramo. Sono riuscito a frenare. Proprio in quel momento la pioggia era molto forte. Non c'era nessuno. Ho accostato, sono sceso velocemente dall'auto e ho con non poca fatica ho subito spostato il grosso ramo. Era molto pericoloso: se fosse passato un motociclista avrebbe rischiato di farsi seriamente molto male".

Manzato ha immediatamente allertato anche le forze dell'ordine per avvisarle di quanto accaduto.