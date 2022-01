Si mettono alla guida ubriachi: due denunciati

Si erano messi alla guida malgrado avessero alzato troppo il gomito. Fermati dalla polizia stradale, per i due automobilisti è scattata la denuncia. Il fatto è accaduto nel fine settimana. Durante i controlli della polizia di stato gli agenti hanno fermato e controllato anche due automobilisti che avevano bevuto troppo.

Il loro tasso alcolemico era rispettivamente di circa 1.30 ed 1.40 g/l, quindi entrambi oltre il doppio consentito dalla legge. Per i due automobilisti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria, il ritiro della patente e la sospensione per 12 mesi. Inoltre la violazione dell'articolo 186 del Codice della strada che in relazione alla quantità di tasso alcolemico riscontrato, prevede il pagamento di sanzioni amministrative per valori sino a 0,80 g/l, fino alla denuncia all’autorità giudiziaria, per valori oltre il limite.

La polizia stradale ricorda che il limite massimo di 0.50 g/l di tasso alcolemico, non è comunque consentito a chi ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni, ai conducenti di età inferiore ai 21 anni ed ai conducenti professionali. Le patenti di guida subiranno un periodo di sospensione proporzionato al tasso alcolemico riscontrato, fino alla revoca in caso di incidenti stradali. In alcuni casi è previsto anche il sequestro del veicolo.