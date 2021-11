L'auto ferma a bordo strada per un guasto e lo schianto con un autobus: incidente in A4

Un'auto ferma, in panne, per un guasto a bordo strada e lo schianto con un autobus. Incidente lungo l'autostrada A4 sabato sera, nel tratto brianzolo. L'impatto fortunatamente non ha provocato feriti ma solo danni ai mezzi e ripercussioni sulla viabilità con incolonnamenti nel tratto per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza.

Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30 all'altezza del chilometro 154 tra Trezzo sull'Adda e Cavenago Brianza, lungo le corsie in direzione della tangenziale Est, verso Milano. L'utilitaria era ferma al lato della carerggiata per un problema quando è stata tamponata dal pullman il cui conducente non si sarebbe accorto del mezzo immobile.

Sul posto insieme al personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza è intervenuta la polizia stradale che si è occupata della ricostruzione della dinamica dello schianto e della gestione della viabilità nel tratto. Nessuno è rimasto ferito.