Agenti della polizia locale impegnati in una attività di controllo. Con un rilevatore di velocità al seguito. Ad annunciare i controlli e la presenza di un autovelox sulle strade cittadine è stato lo stesso municipio. Il comune di Villasanta infatti nella mattinata di giovedì 12 ottobre ha comunicato tramite i canali social l'attività programmata "in un’ottica di tutela della sicurezza sulla strada".

"La polizia locale effettuerà controlli della velocità con dispositivo autovelox lungo via Dante e via Sanzio" spiegano dal municpio annunciando le località e i tratti coinvolti nel servizio. "Si raccomanda attenzione e rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada" ribadiscono.

Non solo a Villasanta controlli per la velocità sulle strade. A inizio settimana, come di consueto, la polizia di Stato - in quanto "intervento trasparente" - ha reso noto le tratte interessate dai controlli fino a domenica 15 ottobre 2023. Ecco dove verranno installate, anche sulle strade della provincia di Monza e Brianza.

I controlli settimanali in Lombardia

12/10/2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

13/10/2023

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

SS / 9 via Emilia LO

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB

14/10/2023

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

15/10/2023