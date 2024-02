"Fleximan". Questa la scritta verde fatta a caratteri cubitali con lo spray su un autovelox in Brianza. La segnalazione arriva da Busnago dove nella giornata di domenica è stato imbrattato un box arancione per la rilevazione della velocità installato in via Italia. E il messaggio sembra essere un gesto emulativo o di sostegno al giustiziere degli autovelox, l'uomo che con il flessibile ha abbattuto una ventina di pali della velocità.

Oltre alla scritta, la colonnina arancione è stata oscurata con dello spray all'altezza del vano per il posizionamento della fotocamera per le rilevazioni. Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate. Sempre in via Manzoni, a Busnago, lo scorao giugno un autovelox era stato sradicato e abbattuto, forse preso a bastonate.

Lo striscione per Fleximan a Brugherio

Già qualche settimana fa un altro riferimento a Fleximan era apparso in Brianza. A Brugherio la polizia locale aveva sequestrato uno striscione con la scritta "Fleximan. Sei un grande" in viale Lombardia.

Il cartellone rinvenuto e su cui ora sta indagando la polizia locale sembra essere una frase di incoraggiamento indirizzata a Fleximan, noto alle cronache come il "vendicatore di autovelox" che con un flessibile in diversi raid ne ha danneggiati una ventina. "Al momento si sta procedendo contro ignoti per il reato di cui all’art. 414 c.p “istigazione a delinquere ”, ma sono in corso indagini" avevano dal comando di polizia locale.