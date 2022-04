La sorpresa di Pasqua per i bimbi del centro Maria Letizia Verga è Baby K

Capelli biondo platino, il sorriso dietro la mascherina così luminoso da far brillare anche gli occhi e riflettersi in quelli dei bambini e dei ragazzi che mercoledì pomeriggio per Pasqua hanno ricevuto una sorpresa inaspettata. A improvvisare un duetto con i piccoli degenti ospiti del centro di cura oncologica pediatrica Maria Letizia Verga di Monza è stata Baby K. E con la sua musica e la sua solarità ha illuminato il pomeriggio di grandi e piccini.

"L'obiettivo iniziale era regalare le Uova di Pasqua del Comitato ai nostri bambini e ragazzi, ma a tutti loro ha regalato molto di più" hanno commentato dalla struttura, pubblicando le immagini di quella che resterà impressa nel cuore di tutti come una giornata speciale. "Grazie Baby K perché oggi la terapia più potente sei stata tu".

L'artista ha fatto capolino nelle stanze dei bambini e dei ragazzi ricoverati, consegnando le dolcezze e improvvisando duetti con i piccoli cantanti. E le strofe della celebre hit "Da zero a cento" sono riecheggiate per tutto il reparto, insieme alle risate. Già nello scorso weekend i ragazzi avevano ricevuto un'altra splendida e inaspettata visita: Achille Lauro e Annalisa hanno fatto cantare e divertire gli ospiti del centro trasformando il terrazzo dell'ospedale San Gerardo di Monza in un palco a cielo aperto, un piccolo XFactor monzese dove si sono esibiti i piccoli cantanti insieme ai loro idoli.