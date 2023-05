E' stata trovata senza vita, appoggiata al tavolo della cucina, con in mano un tablet. E a stroncare una donna di origine ucraina, a Meda, nella nottata di lunedì 1 maggio, potrebbe essere stato un malore fatale. A dare l'allarme e far accorrere in un appartamento di via De Gasperi i carabinieri della compagnia di Seregno è stato il figlio della anziana che la donna accudiva.

La 50enne infatti si trovava nell'abitazione di una pensionata di 96 anni e si sarebbe seduta al tavolo della cucina dopo aver messo a letto l'anziana. La mattina seguente, quando il figlio si sarebbe presentato a casa per salutare la madre avrebbe trovato il corpo senza vita della badante.

Nell'appartamento sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i militari dell'Arma. L'ipotesi relativa alla causa del decesso pare essere quella di un malore fatale e dunque di una morte naturale.