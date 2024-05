Cavo d'acciaio teso in mezzo alla strada, condannato Baiocco

È stato condannato a tre anni di reclusione Alex Baiocco, uno dei tre ragazzi fermati per aver teso un cavo d’acciaio ad altezza uomo in viale Toscana a Milano nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. Lo ha deciso il gup Sonia Mancini al termine del processo con rito abbreviato che si è concluso nella mattinata di giovedì 16 maggio.

L’amico di Baiocco, Michele Di Rosa (18 anni), invece, ha patteggiato la pena di due anni e sei mesi. Entrambi i giovani, entrambi accusati di blocco stradale, durante il processo hanno chiesto scusa per quel gesto che poteva ferire gravemente qualcuno. Per il terzo ragazzo, un 17enne, deciderà il tribunale dei minorenni.

I legali di Baiocco hanno chiesto gli arresti domiciliari per il loro cliente mentre i difensori di Di Rosa (attualmente ai domiciliari) hanno chiesto la revoca della misura cautelare. "Il ragazzo sta facendo un percorso - ha spiegato il legale - e ha dimostrato di voler cambiare. Grazie ai servizi sociali di Cologno Monzese, ha trovato un lavoro come pasticcere".

Cavo d’acciaio in mezzo alla strada: la vicenda

Tutto era successo nella notte tra il 3 e il 4 gennaio in viale Toscana. I tre, più nel dettaglio, avevano rubato il cavo d'acciaio in un cantiere. "Abbiamo iniziato a giocare per fare il salto della corda - aveva spiegato Baiocco durante l'interrogatorio di garanzia -. Eravamo ubriachi. A qualcuno, non mi ricordo a chi, è venuta questa idea stupida di legare la corda da un lato all’altro della strada. L’idea era di capire quanto fosse lungo il cavo, non di bloccare la strada. Quindi, Michele ed Ema hanno legato il filo di acciaio a un palo della segnaletica stradale, io l’ho stirato e legato malamente ad un albero”.

L'allarme è scattato alle 2.35 in punto, quando un 26enne - che era da poco tornato a casa - ha sentito dei rumori e si è affacciato alla finestra. Dall'alto, il testimone ha notato tre ragazzi che sistemavano il cavo sulla carreggiata in direzione viale Isonzo, "legandolo" con dei moschettoni al palo di un segnale stradale e alla pensilina di una fermata Atm. In tre minuti sul posto sono arrivate tre pattuglie del nucleo radiomobile: una ha immediatamente liberato la via tranciando il filo, che era stato lasciato ad altezza uomo su tutte le tre corsie, mentre altre due si sono messe sulle tracce dei giovani che si erano allontanati. La bravata dei tre fortunatamente non ha avuto conseguenze: l'unico a colpire il cavo è stato un automobilista - tanto che il palo del cartello stradale si è inclinato - che però si è allontanato poco dopo.