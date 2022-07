In mille hanno invaso la Brianza per la biciclettata alcolica

Oltre mille persone non sono vulute mancare alla decima edizione della Bam, la biciclettata alcolica a Meda. L'evento è tornato dopo la pandemia e ha visto la partecipazione record di oltre un migliaio di giovani in bicicletta. La manifestazione ha anche un risvolto solidale: gli organizzatori della biciclettata collaborano da anni con Orizzonte Malawi onlus, un’associazione che si occupa di costruire ospedali scuole e altre infrastrutture nei villaggi in Malawi.

Bici, musica e tanto divertimento

Un evento che unisce movimento all’aria aperta, musica e divertimento. In tanti, inforcando la bicicletta hanno voluto sfidare il caldo di questi giorni, per darsi appuntamento alla partenza: il via alla manifestazione è partita nel pomeriggio dal dal Liceo Marie Curie, per concludersi poi dopo la mezzanotte. Il lungo serpentone colorato di rosa (la tinta scelta dagli organizzatori per l'edizione 2022 delle magliette dei partecipanti) si è poi snodato lungo le vie della città per raggiungere la prima tappa al parco della Porada a Seregno. Sosta con musica e reintegro dei liquidi persi durante lo sforzo fisico per poi ritornare a Meda, in zona Avis. Da qui il codazzo colorato ha raggiunto il piazzale del municipio per poi concludere il percorso allo stadio di via Icmesa.

Colore, folklore e musica

Tutte le tappe sono state contraddistinte da musica e dj set. A colorare ancora di più l'allegra brigata alcuni grupppi organizzati che hanno portato sulle due ruote alcuni improbabili veicoli come la barca dell'aperol, una ferrari fatta con il carrello della spesa, una super bicicletta "long vahicle" e un gruppo di vacanzieri e bagnanti, con tanto pattino-bicicletta bagnino, piscina e marinai.